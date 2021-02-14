قوات الاحتلال تعتقل أربعة فلسطينيين في القدس المحتلة

القدس المحتلة-سانا

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي اليوم أربعة فلسطينيين في مدينة القدس المحتلة.

وذكرت وكالة وفا أن قوات الاحتلال اقتحمت بلدة شعفاط شمال شرق المدينة واعتقلت اربعة فلسطينيين.

واعتقلت قوات الاحتلال الاسرائيلي في وقت سابق اليوم فتيين من بلدة الطور في مدينة القدس المحتلة.

وإلى ذلك اقتحم عشرات المستوطنين الإسرائيليين اليوم بلدة تقوع شرق بيت لحم بالضفة الغربية.

وذكرت وكالة وفا أن 100 مستوطن اقتحموا منطقة الخربة بالبلدة بحماية قوات الاحتلال واعتدوا على الفلسطينيين وممتلكاتهم.

ويقتحم المستوطنون الإسرائيليون البلدات والمدن الفلسطينية بشكل يومي ويرتكبون أبشع الجرائم بحق الفلسطينيين وممتلكاتهم تحت حماية قوات الاحتلال الإسرائيلي بهدف تهجيرهم والاستيلاء على أراضيهم وتهويدها.