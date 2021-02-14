خبير فرنسي: لقاح “سبوتنيك في” منح روسيا انتصاراً جيوسياسياً

باريس-سانا

رأى خبير الصحة الفرنسي باسكال بونيفاس أن لقاح “سبوتنيك في” المضاد لفيروس كورونا منح روسيا “انتصارا جيوسياسياً”.

وقال بونيفاس لصحيفة أويست فرانس كما نقلت وكالة سبوتنيك إن “البحث عن عقار للوقاية من فيروس كورونا ومشكلة توزيعه أدى إلى ظهور “دبلوماسية اللقاح” وفيها لا تظهر الدول الغربية بأفضل حال بينما تحقق موسكو الفوز في المعركة الجيوسياسية”.

أشار بونيفاس إلى ان إطلاق اسم “سبوتنيك” على اللقاح خلق الانطباع في العالم بعودة الاتحاد السوفيتي واستراتيجيته مشيراً إلى أن هذا اللقاح اظهر فعالية جيدة.

يذكر أن لقاح “سبوتنيك في” الروسي يعد أول لقاح مسجل في العالم ضد فيروس كورونا المستجد وسبق أن أكد صندوق الاستثمارات المباشرة الروسي المعني بإنتاجه وتوزيعه أن الاختبارات أثبتت فعاليته بنسبة تتجاوز الـ 95 بالمئة.