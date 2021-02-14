مصرع 14 شخصاً جراء حادث تصادم جنوب الهند

نيودلهي-سانا

لقي 14 شخصاً مصرعهم وأصيب أربعة آخرون بجروح جراء حادث تصادم جنوب الهند اليوم.

ونقلت وكالة أسوشيتد برس عن الشرطة قولها إن حافلة صغيرة تقل ركاباً متجهين إلى أجمير لأداء فريضة الحج اصطدمت بشاحنة على طريق سريع قرب قرية ماداربور في منطقة كورنول جنوب الهند ما أدى إلى مصرع 14 شخصاً من عائلة واحدة وإصابة أربعة أطفال دون سن 12 عاماً بجروح خطيرة.

وقالت مصادر الشرطة: “يبدو أن سائق الحافلة غلبه التعب والنعاس أثناء القيادة ما أفقده السيطرة على مركبته وتسبب بوقوع الحادث”.

ووفق إحصاءات الشرطة الهندية يلقى أكثر من 110 آلاف شخص حتفهم كل عام في حوادث السير في مختلف أنحاء الهند بسبب سوء صيانة الطرق والقيادة الرعناء وقدم الحافلات.