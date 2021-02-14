هزة أرضية متوسطة الشدة تضرب شمال العراق

بغداد-سانا

ضربت هزة أرضية بقوة 3.4 درجات على مقياس ريختر فجر اليوم محافظة السليمانية شمال العراق تعد الثانية من نوعها خلال ساعات.

وأفادت وزارة النقل العراقية في تقرير نقله موقع السومرية نيوز بأن مراصدها الزلزالية سجلت حدوث هزة أرضية فجر اليوم في محافظة السليمانية بقوة 3.4 درجات وعلى بعد 9 كم شمال غرب قضاء كلار في محافظة السليمانية بالقرب من قرية كوبان.

وكانت هزة أرضية بلغت شدتها 3.1 درجات على مقياس ريختر ضربت محافظة السليمانية أمس بينما ضربت هزة أرضية بلغت شدتها 5 درجات على مقياس ريختر فجر أمس الأول قضاء كلار بالمحافظة ذاتها.