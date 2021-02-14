مجلس الشيوخ الأمريكي يمتنع عن إدانة ترامب

واشنطن-سانا

امتنع مجلس الشيوخ الأمريكي مساء اليوم عن إدانة الرئيس السابق دونالد ترامب خلال محاكمته بتهمة التحريض على التمرد واقتحام مبنى الكونغرس في السادس من كانون الثاني الماضي.

وذكرت وكالة فرانس برس أن 57 عضواً في المجلس ايدوا إدانة ترامب مقابل رفض 43 عضوا ما يعني عدم توافر غالبية الثلثين المطلوبة لإدانة الرئيس السابق بتهمة التحريض على اقتحام مبنى الكونغرس .

كان المجلس وافق في وقت سابق اليوم على قبول شهادة عضو مجلس النواب الأمريكي الجمهورية جايمي هيريرا بيوتلر بعدما نشرت بيانا بشأن أحداث السادس من كانون الثاني الماضي.

يذكر أن هيريرا بيوتلر كانت من بين عشرة نواب جمهوريين صوتوا لصالح عزل ترامب في مجلس النواب وقالت في بيانها إن زعيم الأقلية الجمهورية في مجلس النواب كيفن مكارثي اتصل بترامب أثناء الاعتداء وحثه على دعوة المحتجين للمغادرة.

وكانت شبكة “سى ان ان” الإخبارية كشفت في وقت سابق اليوم أن ترامب رفض دعوات نواب من حزبه الجمهورى لإيقاف مقتحمي مبنى الكابيتول في السادس من كانون الثانى الماضي.