وفيات كورونا حول العالم تتجاوز المليونين و398 ألفاً والإصابات تقترب من 109 ملايين

عواصم-سانا

تجاوز عدد الوفيات التي سببها فيروس كورونا حول العالم منذ ظهوره في كانون الأول عام 2019 وحتى الآن المليونين و398 ألفاً فيما اقترب عدد الإصابات من 109 ملايين وفقاً لآخر إحصائيات موقع وورلد ميترز الأمريكي.

وحسب الموقع فإن إجمالي الإصابات بالفيروس حول العالم وصل لغاية الآن إلى 108930602 إصابة وعدد الوفيات إلى 2398940 فيما بلغ إجمالي حالات التعافي من الإصابة بالفيروس 80943008.

ولاتزال الولايات المتحدة تتصدر الدول الأكثر تضرراً من الفيروس من حيث الإصابات والوفيات بتسجيلها 493195 وفاة من أصل 28143654 إصابة تليها الهند مع تسجيل 155653 وفاة من أصل 10898663 إصابة ثم البرازيل ثالثاً بتسجيلها 237601 حالة وفاة من أصل 9765694 إصابة.