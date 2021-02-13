قتلى ومصابون في صفوف مرتزقة الاحتلال التركي باقتتال فيما بينهم في عفرين بريف حلب

حلب-سانا

قتل عدد من مرتزقة الاحتلال التركي من التنظيمات الإرهابية جراء تجدد الاقتتال فيما بينهم في مدينة عفرين المحتلة بريف حلب.

وذكرت مصادر محلية لمراسل سانا أن اشتباكات عنيفة اندلعت بين مجموعات تابعة لفصيل ما يسمى “جيش الإسلام” وفصيل ما يسمى”الجبهة الشامية” الإرهابيين وسط مدينة عفرين المحتلة من قبل القوات التركية ومرتزقتها الإرهابيين في ريف حلب الشمالي الغربي.

ولفتت المصادر إلى أن الإرهابيين استخدموا خلال الاشتباكات فيما بينهم والتي اندلعت وسط أحياء المدينة السكنية أسلحة متوسطة وخفيفة ما أسفر عن مقتل وإصابة عدد من الإرهابيين وذلك تزامناً مع وصول قوات تابعة للاحتلال التركي إلى المدينة في محاولة لوقف الاقتتال بين مرتزقتها.

وتشهد مناطق سيطرة الاحتلال التركي ومرتزقته من الإرهابيين حالة من الفوضى الأمنية وانتشار السلاح والاقتتال المتجدد بين المرتزقة الإرهابيين بسبب الخلافات التي تنشأ بينهم على المسروقات والحواجز والمعابر التي يجبرون سكان المناطق المحتلة على دفع أتاوات على إدخال المواد الغذائية.