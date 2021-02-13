21 ضبطاً تموينياً بحق المخالفين في دمشق واللاذقية خلال الـ 24 ساعة الماضية

دمشق واللاذقية-سانا

نظمت مديريات التجارة الداخلية وحماية المستهلك في محافظتي دمشق واللاذقية 21 ضبطاً تموينياً خلال الـ 24 ساعة الماضية بحق الفعاليات التجارية المخالفة إضافة إلى اتخاذها إجراءات بحق المخالفين في إطار متابعتها وضع الأسواق وعمل المخابز ومحطات الوقود.

ففي دمشق ضبط عناصر مديرية التجارة الداخلية وحماية المستهلك ثلاثة صهاريج وقود يتلاعب سائقوها بالعدادات بقصد الغش والربح الفاحش حيث ضبط الصهريج الأول بمحطة الزاهرة بمخالفة نقص الكيل بكمية 201 ليتر والصهريج الثاني بمحطة ابن عساكر بمخالفة فك الترصيص ونقص الكيل بكمية 325 ليتراً والصهريج الثالث بمحطة المزة بمخالفة نقص الكيل بكمية 200 ليتر.

كما نظم العناصر ضبوطاً بحق سبع محطات وقود لارتكاب أصحابها مخالفة تعليمات إدارية لمادة المازوت إضافة إلى سبعة ضبوط بحق معتمدي خبز بمخالفة البيع بسعر زائد والاتجار بالخبز المدعوم من قبل الدولة في مناطق ركن الدين والشيخ رسلان وباب توما وأوتوستراد الفيحاء والإحدى عشرية والدحاديل وتنظيم ضبط بحق أحد مخابز ابن العميد لمخالفة التعليمات الإدارية بقطع أكثر من بطاقة.

وضبط العناصر أيضاً ملحمة بمنطقة الشيخ محي الدين لديها ثمانية كيلوغرامات من اللحم الأحمر المفروم مسبقاً وبائع فروج في مساكن برزة لديه كميات من اللحم الأبيض مفروم مسبقاً حيث أتلفت الكميات أصولاً بحضور حائزيها وأحيلت جميع الضبوط إلى القضاء المختص لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

وفى اللاذقية نظم عناصر مديرية التجارة الداخلية وحماية المستهلك ضبطاً تموينياً بحق منشأة في مدينة جبلة تقوم بتصنيع مواد مختلفة بماركات وهمية ومزورة وغير حاصلة على التراخيص الصناعية والتجارية والصحية اللازمة وغير صالحة للاستخدام البشري فتم تنظيم الضبط اللازم وتشميع المنشأة وإحالة المخالف موجوداً إلى القضاء أصولاً.

علي عجيب