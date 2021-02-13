وضع بئر مياه قرية ذيبين 3 بالسويداء بالاستثمار

السويداء-سانا

وضعت المؤسسة العامة لمياه الشرب بالسويداء بئر مياه ذيبين رقم 3 بريف المحافظة الجنوبي بالاستثمار وذلك بعد الانتهاء من تجهيزها بتكلفة قاربت 200 مليون ليرة.

وذكر مدير عام المؤسسة المهندس وائل شقير في تصريح لمراسل سانا أن البئر تم تجهيزها بعد الانتهاء من حفرها من قبل الهيئة العامة للموارد المائية بعمق 650 مترا وهي تعمل حاليا على مجموعة توليد ريثما يتم ربطها مع الشبكة الكهربائية.

وبين المهندس شقير أن غزارة البئر 26 مترا مكعبا بالساعة وتدعم الوارد المائي لمياه الشرب لبلدة ذيبين التي توجد فيها بئر أخرى تؤمن احتياجات المواطنين من المياه.

وكانت المؤسسة العامة لمياه الشرب بالسويداء باشرت الشهر الماضي بحفر بئر مياه في قرية لاهثة على عمق 400 متر.

عمر الطويل