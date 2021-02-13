بتكلفة مليار ليرة.. بدء الضخ التجريبي لمشروع إرواء ريف درعا الشمالي

درعا-سانا

بدأت المؤسسة العامة لمياه الشرب في درعا بالضخ التجريبي من مشروع الثورة لإرواء الريف الشمالي في المحافظة الذي يستفيد منه 75 ألف نسمة بتكلفة مليار ليرة سورية.

وأوضح المهندس محمد المسالمة مدير المؤسسة في تصريح لمراسل سانا أنه تم البدء بالضخ التجريبي للمشروع لتدارك أي عيوب فيه على أن يوضع في الخدمة الفعلية نهاية هذا الشهر لافتاً إلى أن المشروع يتألف من مجموعة آبار في بلدة شعارة ومحطتي ضخ في كل من شعارة ومنكت الحطب وخط جر بطول 28 كيلومتراً من شعارة إلى غباغب حيث يتم تجميع المياه في خزان أرضي بسعة 2000 متر مكعب في بلدة غباغب.

يشار إلى أن هذا المشروع يعد واحداً من أهم المشاريع التي نفذتها مؤسسة مياه درعا خلال العامين الماضيين حيث يعمل على إيجاد حلول لمياه الشرب لمناطق أقصى الريف الشمالي التي تعاني نقصاً في المياه.