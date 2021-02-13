10 مراكز صحية بدمشق توزع أنسولين وخافضات فموية مجاناً لمرضى السكري

دمشق-سانا

بشكل شهري يحصل مرضى السكري على خافضات السكر الفموية والأنسولين مجاناً من 10 مراكز صحية موزعة في دمشق مع حدوث بعض النقص أحياناً لعدة أسباب أبرزها الإجراءات الاقتصادية أحادية الجانب المفروضة على سورية وفق معاون مدير صحة دمشق الدكتور أحمد حباس.

وفى تصريح لـ سانا أشار حباس إلى وجود 40 مركزاً صحياً في دمشق منها 10 مراكز توزع الأنسولين والخافضات الفموية لمرضى السكري المسجلين لديها مجاناً وبشكل دوري وفق قوائم اسمية محددة مؤكداً أن الكمية المخصصة لمرضى المشفى أو الحالات الإسعافية متوافرة دائماً ولا تنقطع كونها إسعافية وتستهلك بكميات قليلة.

وعن آلية التوزيع أوضح حباس أن مريض السكري يراجع المركز الصحي الأقرب لسكنه ومنه يحول إلى المركز الصحي التخصصي بمنطقة الزاهرة لتقييم وضعه من قبل اختصاصيي غدد وقلبية وكلية وبعدها توضع الخطة العلاجية من حيث نوع العلاج المناسب والكمية ويحدد أقرب مركز صحي إلى مكان سكنه ليأخذ الدواء مجاناً بموجب دفتر خاص يسمى دفتر سكري.

ولفت معاون مدير الصحة إلى إعادة تقييم حالة المرضى كل ستة أشهر ولكن الفترة باتت أطول خلال السنة الأخيرة بسبب جائحة كورونا لتجنب التجمعات وأوصى حباس بحفظ الأنسولين بطريق آمنة وضمان فعاليته بحفظه بدرجة حرارة بين 2 و8 درجات مئوية وعدم وضعه في المجمدة مشيراً إلى إمكانية ترك زجاجة الأنسولين المفتوحة بحرارة الغرفة 25 درجة مئوية لمدة 6 أشهر وعدم استعمالها بعد هذه المدة.

وبخصوص الأنسولين المختلط والبطيء أوضح معاون مدير الصحة أنها أنسولينات عكرة يجب مزجها قبل الاستعمال ويكون ذلك بالدحرجة بين راحتي اليدين وليس بالرج الذي يخرب جزيئات الأنسولين ويحقن الأنسولين تحت الجلد وليس في الجلد ولذلك يجب أن يكون السيرنج عمودياً على ثنية الجلد المحصورة بين الإصبعين وليس مائلاً وفق حباس الذي بين أن توقيت حقن الأنسولين يختلف حسب الأنسولين فالأنسولين السريع يؤخذ قبل الوجبة بربع إلى ثلث ساعة.

وحتى نهاية عام 2020 وصل عدد الأشخاص المصابين بمرض السكري من النمطين الأول والثاني المسجلين بوزارة الصحة إلى 148 ألف مريض من جميع المحافظات يوفر لهم العلاج مجاناً.

إيناس السفان