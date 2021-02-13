دراسة تكشف نجاح أدوية الكوليسترول في خفض معدل وفيات كورونا

واشنطن-سانا

كشفت دراسة أمريكية جديدة أن عقاقير الكوليسترول يمكن أن تقلل من خطر الوفاة بسبب فيروس كورونا.

ووفقاً للدراسة التي نشرتها صحيفة “ديلي ميل” البريطانية فحص علماء من كلية ييل للصحة العامة الأمريكية 110078 مريضاً ماتوا بسبب كورونا وكشفوا أن إعطاء العقاقير المخفضة للكوليسترول للمرضى في المستشفى في المراحل المبكرة من عدوى كوفيد 19 خفض معدل الوفيات بما يقرب من النصف.

وقال المؤلف الرئيسي الدكتور لوري دانيلز “وجدنا أن العقاقير المخفضة للكوليسترول ليست آمنة فحسب بل تحمي أيضاً من عدوى كورونا الشديدة” حيث قد تمنع أدوية خفض الكوليسترول على وجه التحديد عدوى كورونا من خلال آثارها المعروفة المضادة للالتهابات وقدرات الارتباط حيث يمكن أن يوقف ذلك تطور الفيروس.