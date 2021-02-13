حظر جزئي للتجوال وإغلاق المدارس في العراق لمواجهة انتشار كورونا

بغداد-سانا

أصدرت اللجنة العليا للصحة والسلامة في العراق اليوم عددا من القرارات للحد من انتشار فيروس كورونا.

وقررت اللجنة وفق بيان لها نقله موقع السومرية نيوز فرض حظر للتجوال من الثامنة مساء وحتى الخامسة صباحا بدءا من الثامن عشر من الشهر الجاري ولمدة أسبوعين واستثنت العاملين في الصحة والقوات الأمنية والدوائر الخدمية ومحال بيع الخضار من الحظر.

كما قررت اللجنة منع إقامة مجالس العزاء مع فرض غرامة خمسة ملايين للمخالفين وإغلاق المساجد وفتحها أوقات الصلاة فقط لرفع الأذان.

واعتمدت اللجنة قرارا بجعل التعليم في المدارس والمعاهد والكليات الحكومية والأهلية ألكترونيا اعتبار من الـ18 من شباط الحالي باستثناء المراحل النهائية لطلبة كليات الطب كما قررت إغلاق مراكز المساج والتجميل لمدة أسبوعين ومنع إقامة حفلات الأفراح في قاعات المناسبات وإغلاقها من الـ15 من شباط إلى إشعار آخر.

وتأتي هذه القرارات في ظل تزايد حالات الإصابة بفيروس كورونا في العراق والتخوف من موجات جديدة من الوباء.