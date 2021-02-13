ماريو دراغي يؤدي اليمين الدستورية رئيساً لحكومة وحدة في إيطاليا

روما-سانا

أدى رئيس البنك المركزي الأوروبي السابق ماريو دراغي اليمين الدستورية أمام الرئيس سيرجو مارتيلا اليوم ليصبح رئيساً لحكومة وحدة في إيطاليا شكلت لمواجهة أزمة كورونا وتعثر الاقتصاد.

وذكرت فرانس24 أن رئيس الوزراء المنتهية ولايته جوزيبي كونتي اضطر للاستقالة بعد انهيار ائتلافه بسبب انسحاب حزب (إيطاليا فيفا) الصغير بزعامة رئيس الحكومة الأسبق ماتيو رينزي.

وفشلت حركة خمس نجوم وحلفاؤها من (الحزب الديمقراطي) في محاولة تشكيل حكومة جديدة فاستدعى الرئيس الايطالي ماريو دراغي للإنقاذ.

وبحسب صحيفة (لا ستامبا) فإن دراغي يواجه معضلة في التشكيلة الحكومية حيث إن الحزب الديمقراطي و(إيطاليا فيفا) مستعدان لدعمه وكذلك المحافظين من حزب (فورتسا إيطاليا) بزعامة سيلفيو برلوسكوني وبعض القوى من اليسار والوسط.

ويواجه دراغي تحديات ضخمة حيث تشهد إيطاليا أسوأ تباطؤ اقتصادي منذ الحرب العالمية الثانية ولا تزال البلاد تسجل مئات الوفيات يومياً بمرض كوفيد19 فضلا عن بطء حملة التطعيم ومحدودية الوقت المتاح له لترتيب الأوضاع.