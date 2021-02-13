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العراق.. القضاء على إرهابيين اثنين والقبض على 5 آخرين

2021-02-13

بغداد-سانا

قضت القوات العراقية اليوم على اثنين من إرهابيي تنظيم “داعش” وقبضت على خمسة آخرين في عمليات نفذتها بمحافظات نينوى والأنبار وكركوك وديالى.

وأعلنت مديرية الاستخبارات العسكرية العراقية في بيان تسلمت مراسلة سانا في بغداد نسخة منه أن “مفارز شعبة الاستخبارات في الفرقة العاشرة قيادة عمليات الأنبار تمكنت من القبض على أحد الإرهابيين في الرمادي في حين تمكنت مفارز شعبة الاستخبارات العسكرية في الفرقة السادسة عشرة قيادة عمليات نينوى من إلقاء القبض على ثلاثة من الإرهابيين في قرية الجدعة جنوبي نينوى كما تمكنت الاستخبارات العسكرية في الفرقة الثامنة من اعتقال أحد الإرهابيين في كركوك”.

وأضاف البيان إن “معلومات دقيقة قدمتها شعبة الاستخبارات العسكرية في الفرقة الخامسة قيادة عمليات ديالى أدت إلى مقتل اثنين من الإرهابيين في منطقة زور الإصلاح بخانقين بمحافظة ديالى”.

وكانت قوات الأمن العراقية تمكنت صباح اليوم من القبض على 13 إرهابياً في محافظة نينوى شمال العراق.

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