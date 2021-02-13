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S A N A الوكالة العربية السورية للأنباء
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سورية والعالم
العراق يتلقى دعوة من روسيا للمشاركة في محادثات أستانا بصفة مراقب
2021-02-13
بيان مصري يوناني قبرصي: ضرورة إيجاد حل سياسي للأزمة في سورية يحفظ سيادتها
2021-02-12
روسيا.. اعتقال شخصين متورطين بتمويل تنظيم إرهابي في سورية
2021-02-12
سورية تتسلم الدفعة الأولى من شحنة مساعدات إنسانية مقدمة من الشعب والحكومة الهندية-فيديو
2021-02-11
العلاقات السورية الإيرانية.. تعاون استراتيجي في مختلف المجالات
2021-02-11
اتحاد علماء بلاد الشام يحذر من مخططات الصهيونية لاختراق المجتمعات العربية
2021-02-11
أوكرانيا.. القبض على أفراد خلية تابعة لتنظيم (داعش) الإرهابي
2021-02-11
محليات
خلال الربع الأول من العام الجاري… إعادة تفعيل شعبة العقم وطفل الأنبوب في مشفى التوليد الجامعي بدمشق
2021-02-13
الحرارة أعلى من معدلاتها والجو بين الصحو والغائم جزئياً
2021-02-13
برعاية الرئيس الأسد.. تكريم المتفوقين من أبناء العسكريين في شهادتي التعليم الأساسي والثانوي-فيديو
2021-02-12
القبض على شخصين يقومان بتزوير أختام رسمية
2021-02-12
كهرباء الحسكة تنهي صيانة خط زركان في ريف تل تمر
2021-02-12
عشرات الضبوط التموينية بحق المخالفين في محافظات ريف دمشق وحماة واللاذقية
2021-02-11
ضمن برنامج (وصية).. افتتاح مركز للمعالجة الفيزيائية في حمص
2021-02-11
رياضة
منتخب سورية يفوز على نظيره الإماراتي في البطولة العربية الأولى للركبي للسيدات
2021-02-13
اختتام بطولة الجمهورية بالمصارعة الرومانية للشباب
2021-02-13
فوز سيدات اليرموك على سلمية في إياب دوري كرة السلة للدرجة الثانية
2021-02-13
انطلاق دوري حماة لأندية الدرجة الثانية بكرة القدم
2021-02-13
يامن حيدر.. أداء مهاري وطموح بتمثيل منتخب سورية لكرة السلة
2021-02-13
تواصل البطولة التنشيطية للشطرنج
2021-02-13
بعد تألقه محلياً.. لاعب منتخب سورية ورد السلامة في تجربة احترافية جديدة
2021-02-13
اقتصاد
منح قروض لفلاحي درعا بقيمة تتجاوز 559 مليون ليرة لتغطية احتياجاتهم من البذار والأسمدة
2021-02-13
فورد تسحب 2290 سيارة من طراز لينكولن من الصين
2021-02-13
روسيا توسع قائمة عقوباتها ضد الشركات الأوكرانية
2021-02-12
الاقتصاد البريطاني يسجل العام الماضي أسوأ أداء منذ ثلاثة قرون
2021-02-12
ضبط منشأة في اللاذقية تحتوي على دقيق تمويني معد للمتاجرة به في السوق السوداء
2021-02-12
حركة المسافرين عبر مطارات أوروبا تهوي لمستويات 1995
2021-02-12
تراجع أسعار الذهب
2021-02-12
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خلال الربع الأول من العام الجاري… إعادة تفعيل شعبة العقم وطفل الأنبوب في مشفى التوليد الجامعي بدمشق
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