إصلاح خطي توتر وصيانة محولة في المحطة الرئيسية لمدينة القامشلي

القامشلي-سانا

أنهت الورشات الفنية التابعة لقسم كهرباء القامشلي أعمال الصيانة والإصلاح لعدد من المراكز والخطوط إضافة الى صيانة المحولة الثانية في محطة تحويل القامشلي الرئيسية.

وبين رئيس قسم كهرباء القامشلي المهندس حسين العايد في تصريح لمراسلة سانا أن أعمال الإصلاح شملت خطي توتر الثروة الحيوانية وصقر قريش /20/ ك ف ا وإعادتهما الى الخدمة لافتا إلى أن الورشات نجزت صيانة المحولة الثانية 20/66 ك ف ا في المحولة الرئيسية لمدينة القامشلي وذلك لضمان عدم حصول أي فصل أو أعطال ضمن المحطة.

وأشار العايد إلى جهوزية الورشات لإجراء أعمال صيانة وإصلاح الأعطال الطارئة على خطوط التوتر المغذية للمدينة على مدار الساعة.

وزادت خلال الفترة الماضية الأعطال الحاصلة على شبكة التوتر الكهربائي جراء الحمولات الزائدة.