اختتام بطولة الجمهورية بالمصارعة الرومانية للشباب

اللاذقية-سانا

تصدر فريق الجيش منافسات بطولة الجمهورية بالمصارعة الرومانية للشباب التي أقيمت في مدينة الأسد الرياضية في اللاذقية بمشاركة منتخبات مثلت معظم المحافظات.

وجاء فريق الجيش أولا في الترتيب برصيد 150 نقطة تلاه منتخب حمص بـ /140/ نقطة فاللاذقية بالمركز الثالث بـ/115/ نقطة فالقنيطرة بالرصيد ذاته ولكن بفارق ميدالية واحدة.

وأسفرت بطولة الأوزان عن فوز أمجد سلقيني بوزن /55/ كغ ومحمد أسد الدين بوزن /60/ كغ وأحمد نكدلي بوزن /63/ كغ ومحمد دياب فواز بوزن/67/ كغ ومحمد فاخوري بوزن /72/ كغ وغياث حلبلب بوزن /77/ كغ ومحمد العبيد بوزن /82/ كغ ومعتصم حشيش بوزن/87/ كغ وأحمد العجيل بوزن /97/ كغ وعلي نشيواتي بوزن فوق /130/ كغ.

وفي تصريح لـ سانا أشار رئيس مكتب العاب القوة في حمص عقيل الفاحلي إلى أن إحراز منتخب حمص للمركز الثاني بعد فريق الجيش هو نتيجة جيدة وكان بفارق خمس نقاط حيث لعب الفريق بحماس وقوة مشيرا الى تميز لاعبي المصارعة في حمص حيث سبق لمنتخب المحافظة لفئة الناشئين إحراز المركز الأول في الترتيب العام لبطولة الجمهورية التي أقيمت مؤخرا في حلب.

أمين سر لجنة الخبرات في اتحاد المصارعة خالد البلح قال.. إن البطولة أظهرت العديد من المواهب الواعدة التي ستشكل رافدا لفئة الرجال مستقبلا لذلك يجب على مشرفي اللعبة في المحافظات العمل على وضع برنامج تدريبي لرعاية هذه المواهب وتنمية قدراتها الفنية والبدنية بما يضمن تطوير المستوى الفني للعبة.