المصالح العقارية في اللاذقية تضيف منطقة نبع المر إلى خدمة القيد العقاري المؤءتمت

اللاذقية-سانا

أعلنت مديرية المصالح العقارية باللاذقية عن إضافة منطقة نبع المر العقارية الى خدمة القيد العقاري المؤتمت فيها ضمن إجراءاتها للتوسع بأتمتة العقارات وتسهيل حصول المواطنين على بيانات القيد العقاري الخاص بمعاملاتهم.

وبين مدير المصالح العقارية المهندس جهاد حاطوم لمراسل سانا أنه تمت إضافة منطقة نبع المر العقارية إلى خدمة القيد العقاري المؤتمت اعتبارا من منتصف الأسبوع الماضي مشيرا إلى أن المناطق التي تمت أتمتها في المديرية تشمل حاليا الكاملية والقلعة والعوينة والشحادين والصباغين وشيخ الحمى والبصة والعمرونية والشيخ ضاهر والصليبة ودمسرخو و كسب الأولى وكسب الثانية والنبعين.

ولفت حاطوم إلى أنه بأتمتة العقارات في هذه المنطقة وغيرها من المناطق يمكن الحصول على الوثائق الخاصة ببيانات القيد العقاري خلال فترة ما بين 2 و3 ساعات من موعد تقديم الطلب.