CNN: ترامب رفض دعوات نواب جمهوريين لإيقاف مقتحمي الكابيتول

واشنطن-سانا

كشفت شبكة (سي ان ان) الإخبارية أن الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب رفض دعوات نواب من حزبه الجمهوري لايقاف مقتحمي مبنى الكابيتول في السادس من كانون الثاني الماضي.

وأوضحت الشبكة أن زعيم الأقلية الجمهورية في مجلس النواب الأمريكي كيفن مكارثي تحدث هاتفيا مع ترامب يوم اقتحام الكابيتول وطلب منه التدخل لتهدئة مؤيديه فما كان من الرئيس الأمريكي السابق إلا أن رفض قائلا.. “أعتقد يا كيفن أن الناس ممتعضون من نتائج الانتخابات أكثر منك”.

وأشارت الشبكة إلى أن عددا من أعضاء الكونغرس الجمهوريين أكدوا أن الحديث الهاتفي يظهر عدم رغبة ترامب في إيقاف أنصاره من اقتحام الكابيتول.

ويواجه ترامب محاكمة في مجلس الشيوخ لدوره في التحريض على أعمال الشغب والعنف في مبنى الكابيتول الشهر الماضي ليكون بذلك أول رئيس أمريكي يواجه العزل مرتين في تاريخ الولايات المتحدة في إطار الجهود لمنعه من استلام أي منصب فيدرالي في المستقبل أو الترشح من جديد في انتخابات الرئاسة الأمريكية.