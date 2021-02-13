استشهاد وإصابة عدد من المدنيين بانفجار سيارة مفخخة في بلدة الراعي بريف حلب

حلب-سانا

استشهد وأصيب عدد من المدنيين جراء انفجار سيارة مفخخة في بلدة الراعي بريف حلب الشمالي الشرقي والتي تنتشر فيها مجموعات إرهابية مدعومة من قوات الاحتلال التركي.

وأفادت مصادر محلية لمراسل سانا بأن سيارة مفخخة انفجرت وسط سوق بلدة الراعي التابعة لمنطقة الباب بريف حلب الشمالي الشرقي ما أدى إلى استشهاد واصابة عدد من المدنيين ووقوع أضرار مادية بالممتلكات.

وتنتشر في المناطق التي توجد فيها مجموعات إرهابية مدعومة من النظام التركي مظاهر الفوضى والانفلات الأمني نتيجة صراعات تجري بين تلك المجموعات الإرهابية ومتزعميها لاقتسام النفوذ والتحكم بمصير المدنيين.