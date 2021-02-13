البيت الأبيض: بايدن يريد إغلاق معتقل غوانتانامو قبل انتهاء ولايته

واشنطن-سانا

أعلنت جين ساكي المتحدثة باسم البيت الأبيض أن الرئيس الأمريكي جو بايدن يريد إغلاق معتقل غوانتانامو قبل انتهاء ولايته.

ونقلت وكالة فرانس برس عن ساكي قولها ردا على سؤال خلال مؤتمر صحفي أمس حول إغلاق محتمل لـ غوانتانامو خلال فترة حكم بايدن إن “هذا بالتأكيد هدفنا ونيتنا” مضيفة: “بدأنا عملية مع مجلس الأمن القومي للعمل مع مختلف الوكالات الفدرالية وتقييم الوضع الحالي الذي ورثناه عن الإدارة السابقة”.

يذكر أن الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب قرر في كانون الثاني عام 2018 الإبقاء على معتقل غوانتانامو سيىء الصيت مفتوحا وهو ما يدينه المدافعون عن حقوق الإنسان.

وطالب خبراء حقوق إنسان تابعون للأمم المتحدة في بيان بالذكرى الـ 19 لإنشاء المعتقل الشهر الماضي إدارة الرئيس بايدن بإغلاق معتقل غوانتانامو في أقرب وقت ممكن وقالوا إن “غوانتانامو مكان للتعسف والتعذيب وسوء المعاملة حيث يتم تعطيل سيادة القانون فعلياً وإنكار العدالة” محذرين من التدهور السريع لصحة المعتقلين الباقين فيه إلى جانب الأذى النفسي والجسدي الذي يلحق بهم في ظروف قاسية وغير إنسانية.