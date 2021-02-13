تساقط الثلوج في موسكو يحطم رقماً قياسياً منذ نصف قرن

موسكو-سانا

أعلن مكتب الأرصاد الجوية في العاصمة الروسية موسكو أن تساقط الثلوج حطم الرقم القياسي اليومي والمسجل منذ نصف قرن تقريبا.

ونقل موقع روسيا اليوم عن المكتب قوله في بيان إنه “تم تسجيل هطول ما يعادل 9 ملم من الثلوج في المدينة وهو ما يمثل 25 بالمئة من معدل الهطول الشهري والمقدر بـ 36 ملم في شباط”.

من جهته حذر رئيس مركز فوبوس للطقس يفغيني تيشكوفيتس من أن تساقط الثلوج في العاصمة خلال اليومين القادمين يمكن أن يصل حتى 60 سم.

يشار إلى أن الرقم القياسي اليومي المسجل لهطول الثلوج في موسكو وصل إلى 7 ملم وكان في شباط عام 1973.