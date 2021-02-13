التشيكية بليسكوفا تودع أستراليا المفتوحة من الدور الثالث

كانبيرا-سانا

ودعت اللاعبة كارولينا بليسكوفا المصنفة السادسة بطولة أستراليا المفتوحة للتنس إثر خسارتها 7/5 و7/5 في الدور الثالث أمام مواطنتها التشيكية كارولينا موخوفا في ملعب رود ليفر.

وتفاقم إحباط بليسكوفا في المجموعة الأولى حيث تلقت تحذيرا لإساءة استخدام مضربها ثم خصمت منها نقطة لتحطيم مضرب آخر في الفاصل بين المجموعات.

وبعد خسارة المجموعة الأولى تقدمت بليسكوفا 5/صفر في الثانية قبل أن تتوقف مما سمح لموخوفا بتحقيق الفوز وبلوغ الدور الرابع لأول مرة في ملبورن.

وستلتقي موخوفا المصنفة الـ27 عالميا مع السويسرية بليندا بنتشيتش أو البلجيكية إليسه ميرتنز من أجل مقعد في دور الثمانية.