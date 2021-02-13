استمرار تراجع إصابات كورونا الجديدة عالمياً

باريس-سانا

واصلت الإصابات الجديدة بفيروس كورونا هذا الأسبوع انخفاضها الذي بدأته قبل شهر مسجلة أدنى مستوى لها منذ تشرين الأول الماضي.

ومع تسجيل متوسط 412700 إصابة يومية عالمياً هذا الأسبوع يواصل المؤشر تراجعه الذي بدأه قبل شهر حسب تعداد وكالة الصحافة الفرنسية.

وحسب فرانس برس استمرت الإصابات الجديدة في الانخفاض هذا الأسبوع “ناقص 16 بالمئة” منذ تسجيل عدد قياسي بلغ 743 ألف إصابة يومية جديدة في الأسبوع الممتد من الـ 5 إلى الـ 11 من كانون الثاني وانخفضت إلى أدنى مستوى لها منذ الأسبوع بين الـ 17 والـ 23 من تشرين الأول.

وخلال شهر واحد انخفضت الإصابات الجديدة في أنحاء العالم بواقع النصف تقريباً “ناقص 44.5 بالمئة” علماً أنه لم يسبق أن شهد المؤشر منذ بداية الوباء مثل هذا الانخفاض الحاد والمستمر.

وسجلت الولايات المتحدة أكبر عدد من الوفيات في الأسبوع الماضي “وسطياً 2784 حالة يوميا” متقدمة على المكسيك 1187 والبرازيل 1058 والمملكة المتحدة 754 وألمانيا 555 حالة.