مهرجان شعري في ثقافي حمص محور قصائده الفخر بالشهداء وبتضحيات الجيش العربي السوري

حمص-سانا

حفل المهرجان الشعري الذي احتضنه المركز الثقافي في مدينة حمص لملتقى القرداحة الثقافي بقصائد وطنية تمحورت حول حب الوطن والفخر بالشهداء وبتضحيات الجيش العربي السوري في حربه على الإرهاب فضلاً عن قصائد غزلية ووجدانية.

واستهل المهرجان الشاعر سامر محمود الخطيب بغزليتين “على مقعد النجوى” و”البحر أنت” معاهداً المحبوبة بأن يرسم لها بيتا في كل زاوية ويسكنها فيه حتى لا تغيب عنه وأقسم بقصيدته “قسم” بالزيتون والتين والأرض والشهادة وكل ذرة من تراب سورية بالدفاع عنها بدمه ضد كل غاصب.

ووجه الشاعر محسن يونس غانم كلمات قصيدته “ذرا التراب في وجوهكم” لأعداء سورية مؤكداً أنهم سيجنون عار الذل والهزيمة لأن فيها رجالاً ورثوا البسالة وحب الأوطان.

وألقت الشاعرة منى الخضور قصيدتين بعنوان “الحب والأحلام” و”قد كنت قبل الماء والطين”.

ونثرت الشاعرة عذاب رستم كلماتها بوجدانية لتهجو الجوع والفقر والبرد وتدعو أن يبدد النور ظلام الأيام القاسية بنثريتها “بالمجان يا سيد الفقراء” كما خاطبت بقصيدتها “كفاك رجماً” الحبيب متسائلة عما إذا كان يضطرم مثلها بنار الحنين.

واختتم المهرجان الشاعر عمار مرهج مؤسس ملتقى القرداحة الثقافي بقصيدة “كل النفوس” مجد عبرها تضحيات بواسل الجيش العربي السوري وشجاعة قيادته والتفاف الشعب حوله كالإعصار في وجه الأعداء.

وأبحر عبر باقة من الغزليات والوجدانيات حملت عناوين منها “عيناك” و”ذريني” و”نار موسى”.

رشا المحرز