نجاح نحو 28 ألف مسرح في أكبر مسابقة مركزية

دمشق-سانا

نجح نحو 28 ألفا من المسرحين من الخدمة الإلزامية والاحتياطية في أكبر مسابقة مركزية ليدخلوا وظائفهم خلال الفترة المقبلة من الفئات الأولى والثانية والثالثة والرابعة والخامسة وفي جميع المحافظات.

ونشرت وزارة التنمية الإدارية اليوم عبر قناتها على التلغرام أسماء الناجحين في اختبار المسرحين من الفئات الثالثة والرابعة والخامسة في جميع المحافظات.

وأوضحت الوزارة أن العدد الكلي للمتقدمين للمسابقة من جميع الفئات بلغ 27780 مسرحاً نجح منهم 27723 حيث بلغت نسبة النجاح 79ر99 بالمئة لافتة إلى أن المسرحين الذين لم يحظوا بفرصة التعيين سيعودون إلى برنامج دعم وتمكين المسرحين حيث يستمر المسرح غير الناجح والناجح غير المعين بالاستفادة من البرنامج في مرحلته الثانية من الدعم المالي ومن المسار التدريبي وتسهيل النفاذ إلى فرص العمل في القطاعين العام والخاص والاستفادة من التمويل المتاح للمشاريع متناهية الصغر.

وكانت وزارة التنمية الإدارية أعلنت قبل أسبوعين أسماء أكثر من 10 آلاف ناجح من المسرحين من الخدمة الإلزامية والاحتياطية من الفئتين الأولى والثانية ليدخلوا وظائفهم خلال الفترة المقبلة بمختلف الاختصاصات المهنية والعلمية وفي جميع المحافظات من حملة الشهادات الجامعية والمعاهد والثانوية.

يذكر أن وزارة التنمية الإدارية أعلنت في أيلول العام الماضي عن تنظيم أول مسابقة واختبار لتعاقد الجهات العامة مع عدد من المسرحين المقبولين ضمن برنامج دعم وتمكين المسرحين من خدمة العلم لسد احتياجاتها من اليد العاملة بعقود سنوية وفق أحكام المادة 146 من القانون الأساسي للعاملين في الدولة رقم 50 لعام 2004 وتعديلاته.

مها الأطرش