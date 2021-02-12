وزارة الصحة: تسجيل ٤١ إصابة جديدة بفيروس كورونا مايرفع العدد الإجمالي إلى ١٤٧٦٥

الجمعة / 12 / 02 / 2021
English
Français
Türkçe
Español
Pусский
עברית
فارسی
S A N A الوكالة العربية السورية للأنباء
الرئيسية
سورية والعالم
بيان مصري يوناني قبرصي: ضرورة إيجاد حل سياسي للأزمة في سورية يحفظ سيادتها
2021-02-12
روسيا.. اعتقال شخصين متورطين بتمويل تنظيم إرهابي في سورية
2021-02-12
سورية تتسلم الدفعة الأولى من شحنة مساعدات إنسانية مقدمة من الشعب والحكومة الهندية-فيديو
2021-02-11
العلاقات السورية الإيرانية.. تعاون استراتيجي في مختلف المجالات
2021-02-11
اتحاد علماء بلاد الشام يحذر من مخططات الصهيونية لاختراق المجتمعات العربية
2021-02-11
أوكرانيا.. القبض على أفراد خلية تابعة لتنظيم (داعش) الإرهابي
2021-02-11
نواب تشيك: الإجراءات القسرية المفروضة على سورية غير إنسانية ويجب رفعها
2021-02-11
محليات
برعاية الرئيس الأسد.. تكريم المتفوقين من أبناء العسكريين في شهادتي التعليم الأساسي والثانوي
2021-02-12
الحرارة أعلى من معدلاتها والجو بين الصحو والغائم جزئياً
2021-02-12
القبض على شخصين يقومان بتزوير أختام رسمية
2021-02-12
كهرباء الحسكة تنهي صيانة خط زركان في ريف تل تمر
2021-02-12
عشرات الضبوط التموينية بحق المخالفين في محافظات ريف دمشق وحماة واللاذقية
2021-02-11
ضمن برنامج (وصية).. افتتاح مركز للمعالجة الفيزيائية في حمص
2021-02-11
طقس الغد… الحرارة أعلى من معدلاتها والجو بين الصحو والغائم جزئياً
2021-02-11
رياضة
ريال مدريد يعلن إصابة لاعبه هازارد
2021-02-12
رونالدو أول شخص يصل لنصف مليار متابع على مواقع التواصل الاجتماعي
2021-02-12
غوارديولا يحصد جائزة أفضل مدرب في الدوري الإنكليزي عن كانون الثاني
2021-02-12
ديوكوفيتش يواصل انتصاراته في بطولة أستراليا المفتوحة للتنس
2021-02-12
البطولة العربية للركبي.. منتخب سورية للرجال يفوز على العراق والسودان ومنتخب السيدات يتغلب على نظيره اللبناني
2021-02-12
هاليب وأوساكا إلى ثمن نهائي بطولة أستراليا المفتوحة للتنس
2021-02-12
النمساوي تيم يتأهل للدور الرابع من بطولة استراليا المفتوحة للتنس
2021-02-12
اقتصاد
روسيا توسع قائمة عقوباتها ضد الشركات الأوكرانية
2021-02-12
الاقتصاد البريطاني يسجل العام الماضي أسوأ أداء منذ ثلاثة قرون
2021-02-12
ضبط منشأة في اللاذقية تحتوي على دقيق تمويني معد للمتاجرة به في السوق السوداء
2021-02-12
حركة المسافرين عبر مطارات أوروبا تهوي لمستويات 1995
2021-02-12
تراجع أسعار الذهب
2021-02-12
النفط يهبط بعد صعود قياسي
2021-02-12
مستوى قياسي جديد لعملة بيتكوين المشفرة
2021-02-11
صور سانا
فيديو سانا
المحافظات
دمشق
ريف دمشق
حلب
اللاذقية
طرطوس
حمص
حماة
السويداء
القنيطرة
ادلب
الحسكة
الرقة
دير الزور
درعا
ثقافة وفنون
صحة
تقارير مصورة
المزيد
النشرات
صحافة
سياحة ومجتمع
علوم وتكنولوجيا
منوعات
تعليم وجامعات
عن سانا
تابعونا
SyrianArabNewsAgency
SyrianArabNewsAgency
SanaAjel
syrianarabnewsagency
Google+
syrianarabnewsagency
syrianarabnewsagency
الشريط الأخباري
برعاية الرئيس الأسد.. تكريم المتفوقين من أبناء العسكريين في شهادتي التعليم الأساسي والثانوي
القبائل والعشائر السورية في الحسكة: الوقوف إلى جانب الجيش العربي السوري لطرد الاحتلال
بيان مصري يوناني قبرصي: ضرورة إيجاد حل سياسي للأزمة في سورية يحفظ سيادتها
قوات الاحتلال الأمريكي تخلي بالكامل موقع تمركزها في صوامع تل علو بريف الحسكة
البطولة العربية للركبي.. منتخب سورية للرجال يفوز على العراق والسودان ومنتخب السيدات يتغلب على نظيره اللبناني
مقتل مسلح من ميليشيا (قسد) بهجوم في ريف دير الزور الشمالي
استشهاد فلسطيني وإصابة ثلاثة جراء دهسهم من مستوطن بالضفة الغربية
وزارة الصحة: تسجيل ٤١ إصابة جديدة بفيروس كورونا مايرفع العدد الإجمالي إلى ١٤٧٦٥
2021-02-12
2021-02-12
hasan
سابق
الصحة العالمية: جميع الفرضيات مطروحة بشأن مصدر كورونا
التالي
وزارة الصحة: شفاء ٨٢ حالة من الإصابات المسجلة ليرتفع العدد الإجمالي إلى ٨٥٢٠
انظر ايضاً
وزارة الصحة: وفاة ٣ حالات من الإصابات المسجلة ليرتفع العدد الإجمالي إلى ٩٧١