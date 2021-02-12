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الصحة العالمية: جميع الفرضيات مطروحة بشأن مصدر كورونا

2021-02-12

جنيف-سانا

اعتبر مدير منظمة الصحة العالمية “تيدروس أدهانوم غيبرييسوس” اليوم أن “جميع الفرضيات ما زالت مطروحة” في ما يتعلق بمنشأ وباء كورونا.

ونقلت وكالة فرانس برس عن “غيبرييسوس” قوله في مؤتمر صحفي اليوم إن فريق بعثة المنظمة الذي زار الصين أضاف معلومات مهمة تقربنا من فهم أصول الفيروس.

يذكر أن فريقاً من الخبراء الدوليين من منظمة الصحة العالمية وصلوا إلى ووهان الصينية في الـ 14 من كانون الثاني الماضي بهدف تتبع منشأ كورونا عبر أبحاث مشتركة مع العلماء الصينيين وخلصوا إلى أنه “من غير المحتمل على الاطلاق” أن يكون الفيروس ناجماً عن حادث أو تسرب محتمل في مختبر صيني.

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