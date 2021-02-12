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وزارة الصحة: وفاة ٣ حالات من الإصابات المسجلة ليرتفع العدد الإجمالي إلى ٩٧١

2021-02-12

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وزارة الصحة: شفاء ٨٢ حالة من الإصابات المسجلة ليرتفع العدد الإجمالي إلى ٨٥٢٠

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