فريق الدفاع عن ترامب يعتبر مساءلته (انتقاماً سياسياً)

واشنطن-سانا

قدم محامو الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب دفاعهم لتبرئته من اتهامات التحريض على اقتحام مبنى الكونغرس الشهر الماضي معتبرين أن مساءلته “انتقام سياسي” من الديمقراطيين.

ونقلت رويترز عن المحامي مايكل فان دير فين قوله إن المساءلة أمام مجلس الشيوخ هي إجراء غير عادل وغير دستوري وعمل من أعمال الانتقام السياسي في تأكيد على الاستقطاب الذي تعيشه الولايات المتحدة بين الديمقراطيين ومعظم الجمهوريين.

وكان المدعون الديمقراطيون دعوا أمس أعضاء مجلس الشيوخ الأميركي إلى إدانة ترامب “بعدم الأهلية” بسبب تحريضه أنصاره على الاعتداء على مبنى الكابيتول محذرين من أنه “سيقوم بالأفعال نفسها في حال عودته إلى السلطة”.

ووفق خبراء تبدو نتيجة محاكمة ترامب محسومة سلفا لصالح تبرئة الأخير إذ أن إدانته تتطلب أغلبية الثلثين وهو أمر يبدو حصوله شبه مستحيل في ظل الانقسام الواضح بين الحزبين الجمهوري والديمقراطي في الكونغرس ورغم احتمال تصويت عدد من الجمهوريين لإدانة ترامب إلا أنه من الصعب بلوغ العدد المطلوب وهو “67 نائباً” وبالتالي فإن لدى ترامب كل الفرص لتبرئته مجدداً.