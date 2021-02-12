الحرارة أعلى من معدلاتها والجو بين الصحو والغائم جزئياً

دمشق-سانا

تبقى درجات الحرارة أعلى من معدلاتها بنحو 5 إلى 6 درجات مئوية نتيجة تأثر البلاد بامتداد ضعيف لمنخفض جوي سطحي يترافق بتيارات جنوبية غربية في طبقات الجو العليا.

وتوقعت المديرية العامة للأرصاد الجوية في نشرتها المسائية أن يستمر الجو بين الصحو والغائم جزئياً بشكل عام مع فرصة ضعيفة لهطل زخات متفرقة من المطر على المناطق الشمالية الغربية والساحلية والرياح متقلبة إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.

درجات الحرارة المتوقعة..