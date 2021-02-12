سلاح الجو المسير اليمني يستهدف مطار أبها وقاعدة الملك خالد

صنعاء-سانا

شن سلاح الجو المسير في الجيش اليمني اليوم هجوماً استهدف مواقع عسكرية حساسة في مطار أبها الدولي وقاعدة الملك خالد بخميس مشيط التابعين للنظام السعودي.

ونقل موقع المسيرة نت عن المتحدث باسم القوات المسلحة اليمنية العميد يحيى سريع قوله إن الهجوم تم من خلال ثلاث طائرات مسيرة نوع (قاصف 2) مؤكداً تحقيق إصابات دقيقة.

وأشار إلى أن هذا الاستهداف يأتي في إطار الرد على تصعيد العدوان وحصاره الشامل على الشعب اليمني.

وكان سلاح الجو المسير في الجيش اليمنى شن أمس الأول هجوماً استهدف مرابض الطائرات الحربية في مطار أبها التابع للنظام السعودي بمنطقة عسير وأصاب أهدافه بدقة.