SCS-NET

سلاح الجو المسير اليمني يستهدف مطار أبها وقاعدة الملك خالد

2021-02-12

صنعاء-سانا

شن سلاح الجو المسير في الجيش اليمني اليوم هجوماً استهدف مواقع عسكرية حساسة في مطار أبها الدولي وقاعدة الملك خالد بخميس مشيط التابعين للنظام السعودي.

ونقل موقع المسيرة نت عن المتحدث باسم القوات المسلحة اليمنية العميد يحيى سريع قوله إن الهجوم تم من خلال ثلاث طائرات مسيرة نوع (قاصف 2) مؤكداً تحقيق إصابات دقيقة.

وأشار إلى أن هذا الاستهداف يأتي في إطار الرد على تصعيد العدوان وحصاره الشامل على الشعب اليمني.

وكان سلاح الجو المسير في الجيش اليمنى شن أمس الأول هجوماً استهدف مرابض الطائرات الحربية في مطار أبها التابع للنظام السعودي بمنطقة عسير وأصاب أهدافه بدقة.

 

 

 

 

انظر ايضاً

اليمن.. إسقاط طائرة تجسس للعدوان السعودي في مأرب

صنعاء-سانا أسقط الجيش اليمني طائرة تجسس تابعة للعدوان السعودي في محافظة مأرب شمال شرق اليمن …

Powered by sana | Designed by team to develop the softwarethemetf
© Copyright 2021, All Rights Reserved