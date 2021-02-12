الهيئة الأوروبية للصحة: فيروس كورونا قد يبقى بيننا

استوكهولم-سانا

حذرت الهيئة الأوروبية للصحة من إمكانية بقاء فيروس كورونا داعية إلى ضرورة الاستعداد لهكذا فرضية.

ونقلت وكالة فرانس برس عن أندريا أمون مديرة المركز الأوروبي للوقاية من الأمراض والسيطرة عليها قولها اليوم: “يبدو الآن أن بقاء الفيروس هو الأكثر ترجيحا ويبدو أنه تكيف في شكل كبير مع الإنسان وعلينا أن نستعد لفرضية أنه باق بيننا”.

وإذا كانت اللقاحات تحد في شكل كبير من خطر الإصابة بفيروس كورونا فإن العلماء لا يزالون يجهلون ما إذا كانت تحول أيضا دون انتقاله من شخص إلى آخر.

وتزداد المعطيات تعقيدا بسبب النسخ المتحورة من الفيروس لأن ثمة شكوكا في أنها تقلل من فاعلية اللقاح.