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هاليب وأوساكا تتأهل إلى الدور ثمن النهائي من بطولة أستراليا المفتوحة للتنس

2021-02-12

كانبيرا-سانا

تأهلت اللاعبة الرومانية سيمونا هاليب اليوم إلى الدور ثمن نهائي بطولة أستراليا المفتوحة للتنس.

وذكرت شبكة سكاي سبورتس أن هاليب المصنفة الثانية عالمياً صعدت إلى الدور ثمن النهائي بعد فوزها على الروسية فيرونيكا كودرمتوفا في الدور الثالث بنتيجة 6-1 و6-3.

وكانت هاليب صعدت إلى الدور الثالث بعد فوزها على الأسترالية أيلا تومليانوفيتش في ثاني أدوار بطولة أستراليا المفتوحة.

كما تأهلت اليابانية نعومي أوساكا اليوم إلى الدور الرابع من بطولة أستراليا المفتوحة للتنس.

وذكرت شبكة سكاي سبورتس أن أوساكا تأهلت بعد فوزها على التونسية أنس جابر بمجموعتين دون رد في الدور الثالث من البطولة وبواقع 6- 3 و6-2.

وستواجه أوساكا في الدور الرابع الإسبانية غابرين موغوروزا.

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