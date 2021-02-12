المفوضية الأوروبية: نريد علاقات مع روسيا مفيدة للطرفين

بروكسل-سانا

أعلن الاتحاد الأوروبي أنه يريد إقامة علاقات مع روسيا تعود بالفائدة على الجانبين.

ونقلت وكالة سبوتنيك عن المتحدث باسم المفوضية الأوروبية للشؤون الخارجية بيتر ستانو قوله في تصريحات اليوم لقد أخذنا بالاعتبار تصريحات وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف وتفسيرات الكرملين وبغض النظر عن هذه التصريحات فإن العلاقات بين الاتحاد الأوروبي وروسيا ليست جيدة.. ونحن نريد بناء علاقات قيمة مع روسيا تقوم على أساس احترام القانون الدولي والالتزام به.

وأضاف ستانو إن مفوض السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي جوزيف بوريل أبلغ لافروف بهذا الأمر وقال “نحن نؤيد علاقة تعود بالفائدة على الجانبين”.

وكان بوريل قال مؤخراً أن دول التكتل ستبحث إمكانية فرض عقوبات جديدة على روسيا خلال اجتماع على مستوى وزراء الخارجية يوم الـ 22 من شباط الجاري ومن ثم خلال قمة تعقد في آذار فيما أعلن لافروف في وقت سابق اليوم استعداد بلاده لقطع العلاقات مع الاتحاد الأوروبي في حال فرضه عقوبات جديدة تشكل خطراً على قطاعات حساسة من اقتصاد البلاد.