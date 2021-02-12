ضبط منشأة في اللاذقية تحتوي على دقيق تمويني معد للمتاجرة به في السوق السوداء

اللاذقية-سانا

ضبطت مديرية التجارة الداخلية وحماية المستهلك في محافظة اللاذقية اليوم منشأة تحتوي على دقيق تمويني معد للمتاجرة به في السوق السوداء.

وبين مدير التجارة الداخلية وحماية المستهلك سامر السوسي في تصريح لمراسلة سانا أن عناصر المديرية ضبطت منشأة تحوي 500 كيلوغرام من الدقيق التمويني إضافة إلى 82 كيس دقيق تمويني فارغاً و50 كيساً فارغاً يحمل ماركة “عبر الشرق” و4 مناخل وآلة درز عدد 2 ومولدة حيث يقوم أصحابها بتنخيل الدقيق التمويني والمتاجرة به في السوق السوداء مشيراً إلى أنه تمت مصادرة الكميات والآلات وتحويل المخالف موجوداً إلى فرع الأمن الجنائي لاستكمال التحقيقات.

ولفت السوسي إلى أنه تم أيضاً ضبط سيارة عمومي ومحل للاتجار بالخبز التمويني يحويان كمية 242 ربطة خبز وقد تمت إحالة المخالف موجوداً لاستكمال التحقيقات وتشميع المحل ومصادرة السيارة.

منال عجيب