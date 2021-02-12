لوكاشيفيتش: القمع السياسي في الولايات المتحدة متواصل في عهد بايدن

موسكو-سانا

حذر مندوب روسيا الدائم لدى منظمة الأمن والتعاون في أوروبا ألكسندر لوكاشيفيتش من أن القمع السياسي في الولايات المتحدة مستمر في عهد الإدارة الأمريكية الجديدة على الرغم من تصريحات الرئيس جو بايدن عن حرية التعبير.

ونقلت وكالة تاس عن لوكاشيفيتش قوله خلال اجتماع عبر الإنترنت للمجلس الدائم لمنظمة الأمن والتعاون إنه “وبحسب تقارير لفوكس نيوز فقد قام عملاء وعناصر مكتب التحقيقات الفيدرالي “اف بي أي” بإلقاء القبض على الصحفي دوغلاس ماكي في فلوريدا بسبب نشره تعليقات يسخر فيها من الحزب الديمقراطي.. وعلى الرغم من تأكيدات بايدن أن مبدأ حرية التعبير هو المبدأ الأساسي للديمقراطية الأمريكية فإن القمع السياسي وخنق حرية التعبير بدأت في البلاد”.

وأشار لوكاشيفيتش إلى أن شركة “ميديا بورتال” نشرت رسوماً بيانية تظهر العلاقة الوثيقة بين الإدارة الأمريكية الجديدة وعمالقة التكنولوجيا الأمريكية وتحديداً “غوغل وفيس بوك واي باي” موضحاً أن السبب الرئيسي لذلك على ما يبدو هو السياسة المتعلقة بالافتتاحيات التي تنشر على المنصات الرقمية.