ميتسوبيشي تطلق الجيل الرابع من أوتلاندر

طوكيو-سانا

أعلنت شركة ميتسوبيشي اليابانية لصناعة السيارات عن إطلاق الجيل الرابع من سلسلة أوتلاندر كروس أوفر المنتجة في مصنعها بمدينة أوكازاكي في السادس عشر من الشهر الجاري بأسواق الولايات المتحدة الأمريكية.

وذكرت روسيا اليوم أنه تم تطوير المنصة المبتكرة التي ستبنى عليها أوتلاندر الجديدة بواسطة شركات رينو وميتسوبيشي ونيسان ويحتوي الطراز الجديد على محرك بنزين سعة 5ر2 لتر بقدرة 184 حصانا وسيكون الدفع أماميا أو رباعيا كما ستكون هناك نسخة مختلطة من هذا الطراز في بعض البلدان.

ومن المزمع أن تبدأ مبيعات أوتلاندر في الولايات المتحدة وكندا وبورتوريكو وبعد مرور بعض الوقت سيطرح الجيل الرابع من الكروس أوفر في أسواق البلدان الأخرى وبالنسبة لروسيا من المتوقع أن يبدأ إنتاج هذا الطراز في مصنع ميتسوبيشي بمدينة كالوغا الروسية.