الصحة العالمية ستوصي باستخدام اللقاحات الروسية الثلاثة ضد كورونا

موسكو-سانا

أعربت ممثلة منظمة الصحة العالمية في روسيا ميليتا فوينوفيتش عن ثقتها في أن اللقاحات الروسية الثلاثة ضد كوفيد19 ستنال توصية منظمة الصحة العالمية للاستخدام.

وقالت فوينوفيتش في مقابلة تلفزيونية بثتها وكالة تاس: “هناك عملية أخرى يتم تنفيذها من خلال منظمة الصحة العالمية وهي التسجيل المؤقت لاستخدام لقاح في الحالات الطارئة” مضيفة: “هذه التوصية من المنظمة تستند إلى تحليل ودراسة شاملة لجميع العناصر الثلاثة.. الجودة والفعالية والأمان”.

ولفتت فوينوفيتش إلى أن روسيا تمتلك خبرة هائلة في مجال إنتاج اللقاحات وقالت: “تحدثت مرات عديدة عن اللقاحات السوفييتية ضد الجدري وشلل الأطفال ولقاح الحمى الصفراء الحاصلة على شهادة منظمة الصحة العالمية”.

وفي الـ 11 من آب 2020 تم تسجيل “سبوتنيك v” كأول لقاح مضاد لفيروس كورونا في العالم ولقاح ثان في تشرين الأول من العام نفسه باسم “ابيفاك كورونا” كما تلقت وزارة الصحة الروسية في العشرين من الشهر الماضي وثائق من مركز تشوماكوف لتسجيل لقاح “كوفيفاك”.