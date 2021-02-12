المدعون الديمقراطيون يدعون أعضاء مجلس الشيوخ الأميركي الى إدانة ترامب بعدم الأهلية

واشنطن-سانا

دعا المدعون الديمقراطيون أعضاء مجلس الشيوخ الأميركي الى إدانة الرئيس السابق دونالد ترامب بعدم الأهلية بسبب تحريضه أنصاره على الاعتداء على مبنى الكابيتول محذرين من أنه سيقوم بالأفعال نفسها في حال عودته الى السلطة.

ونقلت فرانس برس عن رئيس فريق الإدعاء جيمى راسكين قوله أمام أعضاء مجلس الشيوخ إن الإعتداء على مقر الكابيتول الذي وقع في 6 كانون الثاني كان تتويجاً لأفعال ترامب لا حالة شاذة.

وكان المدعون الديمقراطيون أكدوا أمس أن ترامب كان المحرض الرئيسي على اقتحام مقر الكونغرس في السادس من كانون الثاني وأعمال العنف التي رافقت ذلك وخلفت مقتل خمسة أشخاص.

من جهته قال النائب الديمقراطي نوي نيغوز أحد أعضاء فريق الإدّعاء موجهاً كلامه لأعضاء مجلس الشيوخ “نطلب منكم بتواضع أن تدينوا ترامب بجريمة هو مذنب بها بقوّة” مضيفاً “لأنكم إذا لم تفعلوا وإذا تظاهرنا بأنّ هذا الأمر لم يحدث أو تركناه يمرّ من دون محاسبة فمن ذا الذي بإمكانه أن يقول إن هذا الأمر لن يحدث مرة أخرى”.

واختتم المدّعون الديمقراطيون مرافعاتهم في محاكمة ترامب أمام مجلس الشيوخ فيما سيبدأ محامو ترامب مرافعاتهم للدفاع عن موكلهم غداً.

ووفق خبراء تبدو نتيجة محاكمة ترامب محسومة سلفاً لصالح تبرئة الأخير اذ أن إدانته تتطلب أغلبية الثلثين وهو أمر يبدو حصوله شبه مستحيل في ظل الإنقسام الواضح بين الحزبين الجمهوري والديمقراطي في الكونغرس ورغم احتمال تصويت عدد من الجمهوريين لإدانة ترامب إلا أنه من الصعب بلوغ العدد المطلوب وهو 67 نائباً وبالتالي فإن لدى ترامب كل الفرص لتبرئته مجدداً.