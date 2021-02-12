SCS-NET
الشريط الأخباري

ظريف يدعو مجدداً واشنطن إلى تنفيذ التزاماتها بالاتفاق النووي

2021-02-11

طهران-سانا

دعا وزير خارجية إيران محمد جواد ظريف مجددا اليوم الإدارة الأميركية إلى تنفيذ التزاماتها بالاتفاق النووي “بدلا من الثرثرة”.

ونقلت وكالة فارس للأنباء عن ظريف قوله في تغريدة له على موقع تويتر “إن مسؤولي إدارة بايدن يواصلون الكلام حول التزام إيران بالاتفاق النووي” مضيفا أن “أمريكا انسحبت من الاتفاق في آيار 2018 وانتهكته وأخذت تفرض عقوبات على الأطراف الملتزمة بقرار مجلس الأمن الدولي .. وحتى يومنا هذا مازال هذا هو موقف الولايات المتحدة بالضبط” وأضاف مخاطبا الأميركيين.. “قبل أي ثرثرة التزموا بالاتفاق النووي”.

وكان ظريف أكد أمس أن إيران ستتخذ إجراء جديدا ردا على عدم التزام الولايات المتحدة وأوروبا بتعهداتهم في الاتفاق النووي.

انظر ايضاً

ظريف لبايدن: مواصلة سياسات ترامب لن تؤدي إلا إلى المزيد من الفشل

طهران-سانا دعا وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن إلى التخلي …

Powered by sana | Designed by team to develop the softwarethemetf
© Copyright 2021, All Rights Reserved