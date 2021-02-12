ظريف يدعو مجدداً واشنطن إلى تنفيذ التزاماتها بالاتفاق النووي

طهران-سانا

دعا وزير خارجية إيران محمد جواد ظريف مجددا اليوم الإدارة الأميركية إلى تنفيذ التزاماتها بالاتفاق النووي “بدلا من الثرثرة”.

ونقلت وكالة فارس للأنباء عن ظريف قوله في تغريدة له على موقع تويتر “إن مسؤولي إدارة بايدن يواصلون الكلام حول التزام إيران بالاتفاق النووي” مضيفا أن “أمريكا انسحبت من الاتفاق في آيار 2018 وانتهكته وأخذت تفرض عقوبات على الأطراف الملتزمة بقرار مجلس الأمن الدولي .. وحتى يومنا هذا مازال هذا هو موقف الولايات المتحدة بالضبط” وأضاف مخاطبا الأميركيين.. “قبل أي ثرثرة التزموا بالاتفاق النووي”.

وكان ظريف أكد أمس أن إيران ستتخذ إجراء جديدا ردا على عدم التزام الولايات المتحدة وأوروبا بتعهداتهم في الاتفاق النووي.