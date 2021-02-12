عشرات الضبوط التموينية بحق المخالفين في محافظات ريف دمشق وحماه واللاذقية

محافظات-سانا

عشرات الضبوط التموينية سجلتها مديريات التجارة الداخلية وحماية المستهلك في محافظات ريف دمشق وحماه واللاذقية إضافة الى إجراءات اتخذتها بحق المخالفين في إطار متابعتها لحال الأسواق وعمل المخابز ومحطات الوقود.

ففي ريف دمشق أغلق عناصر مديرية التجارة الداخلية وحماية المستهلك ثلاث محطات في مناطق القطيفة والنبك جراجير ومعرونة بمخالفات نقص بالكيل والإتجار بمادة المازوت وتقاضي زيادة بالأسعار.

كما ضبط العناصر محلا في منطقة السيدة زينب يقوم صاحبه بالإتجار بالمواد المدعومة من البنزين والمازوت بالسوق السوداء حيث تم تنظيم الضبط التمويني اللازم وحجزت المواد المخالفة لحين استكمال الإجراءات القانونية أصولاً.

وفي اللاذقية نظم عناصر مديرية التجارة الداخلية وحماية المستهلك 64 ضبطاً تموينياً طالت مخابز قرفيص والزوبار وبرج اسلام والفرن الالي في جبلة بمخالفات سوء تصنيع خبز ونقص وزن والتلاعب بالبطاقة الالكترونية وعدم تقيد بمواعيد العمل ومعتمدين يبيعون الخبز خارج البطاقة وضبوط استخدام الخبز التمويني لغير الغاية المخصص لها في المطاعم وفرم لحم فروج بشكل مسبق.

كما طالت الضبوط أيضاً متاجرين بالمواد المجهولة المصدر وعدم إعطاء فواتير جملة وتقاضي سعر زائد وعدم إعلان أجور بدل خدمات لصالونات تجميل وإعلان عن الأسعار في هنانو والعنابة والمشروع السابع والزراعة وتقاضي أجر زائد سرافيس وتكاسي عمومي وعينات غذائية وغير غذائية.

وفي حماه نظم عناصر مديرية التجارة الداخلية وحماية المستهلك ضبوطاً تموينية طالت أفران بيرين الغربي والأمين وعين اللوزة التحتاني وعين اللوزة وكلكل جنوب الملعب ومرداش والحيدرية وشطحه الشرقي والجيد والشعب وشطحه الغربي ونبل الخطيب والعزيزيه والفريكه بمخالفة إنتاج خبز سيىء وعدم تقيد بمواعيد العمل وربطات ناقصة الوزن وتعبئة ربطتين بكيس واحد وعدد من المعتمدين السخانة والتعاونية وحي القصور وضبط شخص في منطقة عديه بمخالفة استخدام الخبز التمويني ضمن مطعمه وشخص في حي المدينة بمخالفة البيع بسعر زائد وربطات ناقصة الوزن.

كما طالت الضبوط صهريجاً لمازوت التدفئة صاحبه يتلاعب بالعداد يدوياً في حماة طريق حلب عبر إحداث فتحة في القسم العلوي من علبة العداد بقصد السرقة بالكميات المباعة للمواطنين من خلال تحريك الأرقام يدوياً وضبط شخصين بمخالفه المتاجرة بالمحروقات بطريقه غير مشروعه ومواد منتهية الصلاحية ومجهولة المصدر وعينات غذائية وغير غذائية وعدم إعلان عن الأسعار في عدد من الفعاليات والمحلات التجارية.

كما تم ضبط ورشة تنتير عظام الفروج في الحاضر الكبير يقوم صاحبها بتجميع العظام الناتجة عن محلات بيع الفروج وإحضار عمال لتنتيرها وإزالة كل ما يمكن إزالته عنها بهدف طحنها وبيعها على أنها لحم فروج مفروم حيث اتلفت الكميات أصولاً.