بايدن يعلن إنهاء حالة الطوارئ على الحدود الأمريكية المكسيكية

واشنطن-سانا

أصدر الرئيس الأمريكي جو بايدن إعلانا بإنهاء حالة الطوارئ الوطنية على الحدود الأمريكية المكسيكية.

وبحسب وسائل إعلام أمريكية نشر البيت الأبيض رسالة وجهها بايدن إلى كل من رئيس مجلس النواب ورئيس مجلس الشيوخ أشار فيها إلى أن “حالة الطوارئ المعلنة على الحدود الجنوبية للبلاد غير مبررة”.

وجاء في البيان المنشور على الموقع الرسمي للبيت الأبيض “أبلغ الكونغرس بموجب هذه الرسالة أن حالة الطوارئ الوطنية التي استمرت من 13 شباط 2020 حتى 15 كانون الثاني 2021 تم إنهاؤها وأن السلطات التي تم الاستشهاد بها في هذا الإعلان لن تستخدم بعد الآن لبناء جدار على الحدود الجنوبية للولايات المتحدة”.

وكان الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب أعلن حالة طوارئ وطنية على الحدود الجنوبية لتحويل الأموال لبناء جدار حدودي.