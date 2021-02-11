عدسات ذكية تحسن الرؤية وتراقب مرض السكري والسكتات الدماغية

لندن-سانا

كشف باحثون عن تصميم ذكي جديد للعدسات اللاصقة يمكن أن يراقب إلى جانب تحسين رؤيتك بعض الأمور الصحية مثل مرض السكري وأمراض القلب والسكتة الدماغية.

ووفقا لصحيفة ديلي ميل البريطانية طور باحثون من المملكة المتحدة والولايات المتحدة والصين العدسة التي تتميز بطبقة مستشعر شبكي يمكنها قياس مستويات الضوء ودرجة الحرارة وحتى الغلوكوز في حالة البكاء.

وقال فريق البحث إن هذه العدسة لها فائدة تتجاوز مراقبة مرض السكري مع مضاعفات السكتة الدماغية وأمراض القلب المرتبطة ارتباطاً وثيقاً باضطرابات تنظيم غلوكوز الدم.

وأشار فريق البحث إلى أن التصميم لا يضعف رؤية مرتديها ويمكن تكييفه في المستقبل لتسهيل اختبارات وظائف الشبكية ويمكن أيضاً تزويد العدسات بوحدات طاقة وهوائيات ما يسمح للعدسة بنقل البيانات لاسلكياً إلى جهاز كمبيوتر لتحليلها.

وأوضح قائد البحث شيكي جو من جامعة هارفارد أن طبقة المستشعر الرفيعة للغاية تختلف عن العدسات اللاصقة الذكية التقليدية التي تتميز عادة بمستشعرات صلبة أو سائبة رقاقات دوائر محصورة بين طبقتين من العدسات اللاصقة وتتصل بالسوائل المسيلة للدموع عبر قنوات استشعار الموائع الدقيقة ولكن في تصميم العدسة الجديد تخترق شبكة المستشعر السربنتين

مباشرة وتأتي مع تجميع سهل وحساسية عالية للكشف وتوافق حيوي جيد وقوة ميكانيكية.

من جانبه أكد الباحث وخبير الإلكترونيات الحيوية من معهد التكنولوجيا المتقدمة بجامعة سري البريطانية يون لونج تشاو أنه يمكن استخدام الأجهزة المعتمدة على نظام طبقة المستشعر كوسيلة غير جراحية للمساعدة في مراقبة وتشخيص صحة الأشخاص.