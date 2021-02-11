التطعيم ضد كورونا في لبنان سيبدأ الأحد المقبل

بيروت-سانا

أعلن وزير الصحة العامة في حكومة تصريف الأعمال اللبنانية الدكتور حمد حسن أن اللقاحات المضادة لفيروس كورونا ستصل إلى لبنان يوم السبت المقبل لينطلق التطعيم يوم الأحد ويبدأ تنفيذ الخطة الوطنية الشاملة الإثنين.

وقال حسن في مؤتمر صحفي اليوم “إن خطة التلقيح تعتمد أولويات وفق العمر ومنسوب الخطر وثمة قطاعات تحتل الأولوية مثل القطاع الصحي والمتقدمين في العمر ومن يعانون من أمراض مستعصية ويحتل القطاع التربوي أولوية بعد القطاع الصحي”.

وأشار حسن إلى أن الجزء الأكبر من الحالات التي تم تسجيلها أخيراً للإصابات بالكورونا في لبنان يعود إلى السلالة الجديدة المتحورة لفيروس كورونا وهذا ما يفسر التفشي الكبير الحاصل إضافة إلى ما شهدته الأعياد من تجمعات مشدداً على أن الواقع الراهن يتطلب إجراءات وقائية كثيرة الجدية للتخفيف من عدد الإصابات.