مسرحية ليل العبيد للراحل ممدوح عدوان على خشبة القباني

دمشق-سانا

تحتضن خشبة القباني في دمشق عرضا مسرحيا لأحد أكثر النصوص اشكالية للأديب الراحل ممدوح عدوان والذي حمل عنوان /ليل العبيد/.

المسرحية التي كتبها عدوان في سبعينيات القرن الماضي اختارها طلاب الدفعة الثانية من كلية فنون الأداء في جامعة المنارة الخاصة لتكون مشروعا لتخرجهم بالتعاون مع مديرية المسارح والموسيقا في وزارة الثقافة.

ويقدم عدوان في النص رؤيته الخاصة لمرحلة الانتقال التي مر بها المجتمع العربي من الجاهلية إلى ظهور الاسلام منتقيا لها شخصيات تاريخية ليكون من أبطالها بلال بن رباح ووحشي والشاعر الحطيئة.

وتألق طلاب الكلية في أداء العمل المسرحي الذي اخرجه فؤاد حسن برؤية جديدة مزجت بين فلسفة العبودية عبر التاريخ ونزوع الانسان إلى الحرية عبر الأداء المسرحي للطلاب الخريجين وحركاتهم على الخشبة مطوعين بعض الرقصات في بداية ونهاية العرض لخدمة العمل ككل.

عماد جلول مدير المسارح والموسيقا تحدث عن الدعم الذي تقدمه وزارة الثقافة لجميع المهتمين بالمسرح ووقوفها الى جانب المعاهد والكليات التعليمية سواء الرسمية منها ولا سيما المعهد العالي للفنون المسرحية أو الكليات التابعة لجامعات خاصة.

الدكتور سامر عمران عميد كلية فنون الأداء أوضح ان العرض قدمه طلاب الكلية لأول مرة كمشروع تخرج أول على خشبة مسرح جامعة المنارة لافتا إلى أن هذه الكلية تضم قسما للتمثيل يتخرج منها ممثل محترف وقادر على العمل في المسرح أو الدراما التلفزيونية او السينما وسواها حيث يتلقى الطلبة نفس المنهاج الذي يتلقاه طلاب المعهد العالي للفنون المسرحية ويقوم بتدريسهم كوادر اكاديمية.

بلال أحمد