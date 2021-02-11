ريابكوف:لا يمكن استعادة معاهدة التخلص من الصواريخ في شكلها السابق

موسكو-سانا

أعلن نائب وزير الخارجية الروسي سيرغي ريابكوف أنه لا يمكن استعادة معاهدة التخلص من الصواريخ المتوسطة وقصيرة المدى في شكلها السابق.

ونقلت وكالة سبوتنيك عن ريابكوف قوله خلال مؤتمر صحفي اليوم:”لا أعتقد أن هناك احتمالات لاستعادة معاهدة التخلص من الصواريخ المتوسطة وقصيرة المدى بالشكل الذي كانت عليه لمدة ثلاثة عقود سابقة”.

وكانت واشنطن أعلنت في الثاني من آب من العام 2019 انسحابها رسميا من المعاهدة الموقعة بين الاتحاد السوفييتي والولايات المتحدة حول التخلص من الصواريخ القصيرة ومتوسطة المدى الموقعة في واشنطن بتاريخ 8 أيلول عام 1987.

وفيما يتعلق بمعاهد “ستارت 3” لفت ريابكوف إلى أن موسكو وواشنطن بدأتا إجراءات تنسيق جدول التفتيش والمشاورات في إطار هذه المعاهدة التي تم تمديدها أخيرا مضيفا: “فيما يتعلق بعمليات التفتيش نحتاج إلى استئنافها ونحن نقوم بذلك الآن وقد بدأت الهيئات المعنية الإجراءات المطلوبة لذلك”.

وأشار ريابكوف إلى أنه ليس من المعلوم بعد موعد عقد اجتماع جلسة اللجنة الروسية الأمريكية المشتركة بشأن معاهدة “ستارت 3” لافتا إلى أن الطرفين بدأا التنسيق بخصوص ذلك.

وتبادلت روسيا والولايات المتحدة في الثالث من الشهر الجاري المذكرات بشأن استكمال الإجراءات الداخلية المطلوبة لتمديد “ستارت 3” حيث تم تمديد المعاهدة دون تغييرات وإضافات ولمدة خمس سنوات حتى الـ 5 من شباط 2026.