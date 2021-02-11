روحاني: لم نشهد حسن نوايا لدى الإدارة الأميركية الجديدة

طهران -سانا

أكد الرئيس الايراني حسن روحاني ان الادارة الاميركية الجديدة برئاسة جو بايدن لم تبد حسن نوايا ونتائج عملية تجاه بلاده مشيرا إلى أن التغييرات بالكلام فقط.

وأوضح روحاني في تصريح له اليوم عن طريق الفيديو كونفرانس خلال رعايته مراسم تدشين مشروعات صحية في مختلف أنحاء البلاد أنه لو كانت الإدارة الجديدة صادقة في شعاراتها فعليها تغيير طريقها على الفور والبدء بطريق جديد والتعويض عن الأخطاء التي ارتكبها الرئيس السابق دونالد ترامب.

وأشار روحاني إلى أنه لا أحد في العالم يشكك بان الضغوط القصوى ضد الشعب الإيراني فشلت في تحقيق أهدافها.

وكان روحاني أكد في كلمة متلفزة امس بمناسبة الذكرى ال42 لانتصار الثورة الاسلامية أن الشعب الإيراني تصدى للحرب الاقتصادية المفروضة عليه من قبل الاعداء وانتصر فيها مشيرا الى ان هزيمة إدارة ترامب في مواجهة إيران جاءت بسبب مقاومة وصمود الشعب الإيراني وحكومته.