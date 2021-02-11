البرازيل تسجل نحو 60 ألف إصابة و1330 وفاة جديدة بكورونا

برازيليا-سانا

أعلنت وزارة الصحة البرازيلية تسجيلها 59602 إصابتين جديدتين بعدوى فيروس كورونا ما يمثل ارتفاعاً كبيراً لمؤشر الحالات اليومية مع رصد 1330 وفاة جراء المرض .

ونقلت رويترز عن الوزارة قولها إن حصيلة الإصابات المسجلة بعدوى فيروس كورونا في البلاد ارتفعت خلال الساعات الـ 24 الماضية بواقع 59602 ليصل العدد الإجمالي إلى 9659167 حالة.

كما ذكرت وزارة الصحة البرازيلية أنها رصدت 1330 وفاة جديدة ناجمة عن المرض لتصل حصيلة ضحايا الجائحة في البلاد إلى مستوى 234850 شخصا.

وسجلت البرازيل ثاني أكبر حصيلة للوفيات جراء الفيروس في العالم بعد الولايات المتحدة وثالث أعلى عدد للإصابات بعد الولايات المتحدة والهند.